Помогите : надо найти сколько в 1% - км , если нам известно что в 55% - 220километров и ес??ь 45% но не известно сколько километров

Математика

Помогите : надо найти сколько в 1% - км , если нам известно что в 55% - 220километров и ес??ь 45% но не известно сколько километров

Автор: Гость