Помогите : надо найти сколько в 1% - км , если нам известно что в 55% - 220километров и ес??ь 45% но не известно сколько километров

Математика
Помогите : надо найти сколько в 1% - км , если нам известно что в 55% - 220километров и ес??ь 45% но не известно сколько километров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим пропорцию 1 %-? км 55% - 220 км 1×220/55=4 км И здесь аналогично 1% - 4 км 45% - ? км 45×4/1=180%
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