Помогите надо написать про реку какая она там красивая но больше оригинальности понимаю обьясняю не очень
Разное
Помогите надо написать про реку какая она там красивая но больше оригинальности понимаю обьясняю не очень
Ответ(ы):
Гость:
"Люди - как реки",- говорил Толстой. И правда ли это? Река-водный поток, мчащийся мимо многих городов, удивляющий нас красотой, несущий жизнь...
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