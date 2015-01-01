Помогите надо написать Сочинение на тему письмо в прошлое своим родным которых уже нет среди нас

Письмо моему крёстному. Здравствуй,дорогой мой крестный дядя Саша! 24 апреля исполняется десять лет,как тебя нет. Бабушка говорит,что ты на небе и всё видишь.Она мне много о тебе рассказывала,ведь ты-её сын. Я всегда думаю,как мне хорошо бы жилось,если бы ты был здесь,а не на небе.Ты ведь ходил в туристический кружок,плавал на байдарках по Волге,умел правильно ставить палатку и разжечь костёр.Я думаю,что ты меня научил бы всему этому,как правильно вести себя на природе,чтобы сберечь её.Мы ходили бы в походы! Это ведь так интересно! Ещё научил бы меня быть радиолюбителем,ведь у тебя был даже разряд по радиолюбительству.У меня есть открытки,присланные тебе из Японии,Испании и других стран от радиолюбителей,с которыми ты связывался. Ещё ты научил бы меня играть в настольный теннис и шахматы.Я в шашки умею играть,но ты научил бы меня другому. У нас хранятся твои грамоты за победы в хоккейных и футбольных матчах.Ведь ты в детстве и юности играл в футбол и хоккей с мячом. Я люблю тебя,мой крёстный,хотя,когда тебя не стало мне было почти три года,и я помню тебя лишь по фото. У меня всё нормально,учусь хорошо,хожу в спортивную секцию. До свидания,крёстный дядя Саша. На твой день памяти и на Радоницу мы к тебе придём и принесём цветы,как дань уважения и любви. Твоя племянница и крестница Вета. 23 марта 2015 года.