Помогите надо написать текст маленький и 5-10 предложений и определить основную мысль!

Жил-был маленький дракончик. Хоть и был он маленький, всего-то с собаку ростом, но о-о-очень страшный. И все его боялись, потому что он был зубастый, рогатый и имел большие синие глаза. Но дракончик был добрым, никого не кусал и хотел с кем-нибудь подружиться. Однажды дракончик встретил мальчика и они нашли общий язык. С тех пор они проводили много времени вместе, но об их дружбе никто не знал, и с дракончиком дружить не хотел, потому что боялся. А зря. Основная мысль: Не надо делать поспешных выводов по внешнему виду.