Помогите надо срочно! Укажите наименьшее натуральное число , сумма цифр которого равна 101.
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Помогите надо срочно! Укажите наименьшее натуральное число , сумма цифр которого равна 101.
Ответ(ы):
Гость:
299 999 999 999 самое логичное, на мой взгляд)
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