Помогите! Надо вставить пропущенные глаголы."А какое ж это диво?" "Где-то ... бурливо Окиян, ... вой, ... на берег пустой, ... в шумном беге И ... на бреге, В чешуе, как жар горя, Тридцать три богатыр...
Помогите! Надо вставить пропущенные глаголы."А какое ж это диво?" "Где-то ... бурливо Окиян, ... вой, ... на берег пустой, ... в шумном беге И ... на бреге, В чешуе, как жар горя, Тридцать три богатыря..."
Ответ(ы):
Ответил Гость:
"А какое ж это диво?" "Где-то вздуется бурливо Окиян, подымет вой, хлынет на берег пустой, расплеснется в шумном беге И очутятся на бреге, В чешуе, как жар горя, Тридцать три богатыря..."