Помогите) Найдите длину окружности описанной около правильного четырехугольника со стороной 36 см и длину дуги, соответствующей стороне четырехугольника.

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Правильный четырёхугольник это квадрат. Диагональ квадрата это диаметр описанной окружности, который по теореме Пифагора равен 36*кореньиздвух, тогда радиус R=18*кореньиздвух. Длина окружности равна 2*пи*R=36*пи*кореньиздвух. Длина искомой дуги равна одной четвертой от длины окружности: 9*пи*кореньиздвух