Помогите! Найдите градусную меру каждогоиз углов, образованных при пересечении ??вух параллельных прямых третьей прямой, если: а)сумма двух соответственных углов прямых равна 270 градусов; б)один из внутренних односторонни уг...
Геометрия
Помогите! Найдите градусную меру каждогоиз углов, образованных при пересечении ??вух параллельных прямых третьей прямой, если: а)сумма двух соответственных углов прямых равна 270 градусов; б)один из внутренних односторонни углов на 15 градусов больше другого;в) сумма внутренних накрест лежащих углов равна 250 градусов.
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Чему Гоголь хочет научить людей в произведении "Ревизор"? В чем главный смысл коме??ии? Дайте, пожалуйста, развёрнутый ответ.
Алгебра
X (в кубе) + 4 x (в кубе) + x +4 = 0 Помогите плиз я просто так не могу написать бо на телефоне школьные знания нет такой функции , а через комп...
Математика
Помогите решить задачу, Туристы рушили проплыть на плоту 72 км. Скорость течения реки 4 км/ч. Сколько времени туристам придётся затратить на этот п...
Математика
Время движения подводной лодкой на поверхности воды в 20 раз меньше чем время движ??ния под водой.сколько времени подводная лодка находилась под во...