Помогите! Найдите градусную меру каждогоиз углов, образованных при пересечении ??вух параллельных прямых третьей прямой, если: а)сумма двух соответственных углов прямых равна 270 градусов; б)один из внутренних односторонни уг...

Геометрия
Помогите! Найдите градусную меру каждогоиз углов, образованных при пересечении ??вух параллельных прямых третьей прямой, если: а)сумма двух соответственных углов прямых равна 270 градусов; б)один из внутренних односторонни углов на 15 градусов больше другого;в) сумма внутренних накрест лежащих углов равна 250 градусов.
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