ПОМОГИТЕ! НАЙДИТЕ СЛОЖНЫЕ СЛОВА И ВЫПИШИТЕ ИХ ИЗ ТЕКСТА!!!! Царь Иван Грозный пове??ел: "Землю Русскую измерить и чертёж государства сделать".А ведь тогда не было ни самолётов, ни поездов, ни пароходов. И землепроходцы двину...

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ПОМОГИТЕ! НАЙДИТЕ СЛОЖНЫЕ СЛОВА И ВЫПИШИТЕ ИХ ИЗ ТЕКСТА!!!! Царь Иван Грозный пове??ел: "Землю Русскую измерить и чертёж государства сделать".А ведь тогда не было ни самолётов, ни поездов, ни пароходов. И землепроходцы двинулись в путь, прошли всю Сибирь и вышли к берегам Тихого океана. В 1648 году отважный мореход Семён Дежнёв вышел на шесть парусногрёбных суднах - кочах- в большой поход. Путь был тяжёлым. Два судна разбила буря, ещё два пропали без вести. Оставшиеся кочи обогнули с севера Чукотский полуостров. Так был открыт пролив между Азией и Америкой, названый проливом Дежнёва. Примерно в те же годы два других путешественника, Василий Поярков и Ерофей Хабаров, вышли к реке Амур и спустились к дальновосточному Приморью.

Автор: Гость