ПОМОГИТЕ!!!! Найдите третий угол треугольника, если два из низ равны 32° и 68°. В равнобедренном треугольнике KLM соснованием KM проведена биссектриса KN. Найдите угла треугольника KLM, если угол KNM равен 66°. Внешний угол ...
Геометрия
ПОМОГИТЕ!!!! Найдите третий угол треугольника, если два из низ равны 32° и 68°. В равнобедренном треугольнике KLM соснованием KM проведена биссектриса KN. Найдите угла треугольника KLM, если угол KNM равен 66°. Внешний угол вершины равнобедренно треугольника равен 74°. Найдите углы треугольгика. Найдите третий угол треугольника, если два из них равны 41° и 90° В равнобедренном треугольнике KLM с основанием KM проведена биссектриса MS.Найдите углы треугольника KLM, если MSK равен 105°. Один из внешинхе углов равнобедреного треугольнка равен 64° .Найдите углы треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма углов треугольника равна 180°, следовательно третий угол = 180- (32+68) = 180-100= 80°
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