Помогите.Найдите три согласования ,три управления и три примыкания!! Этим утром он страдал жестоко. Как никогда раньше терзала душу история его любви,томила смерть. С трудом произнося слова ,он попросил нарвать сирени. Сирень ...

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Помогите.Найдите три согласования ,три управления и три примыкания!! Этим утром он страдал жестоко. Как никогда раньше терзала душу история его любви,томила смерть. С трудом произнося слова ,он попросил нарвать сирени. Сирень была свежая,бледно-фиолетовая,с капельками росы. Вдыхая ее запах, он слабыми пальцами трогал цветы. И улыбнулся горько, вспомнив, что никогда не мог найти в сирени пяти лепестков счастья.

Автор: Гость