Помогите Найдите значение суммы 1) -2+1 7/8 2)-1+2 1/9 3)-4+3 1/2 4)-5\7+4/7 5)-5/8+7/8 6)-1/6+1 7)5/12-1/12 8)7/15-11/15 9)5/16-1/6
Математика
Помогите Найдите значение суммы 1) -2+1 7/8 2)-1+2 1/9 3)-4+3 1/2 4)-5\7+4/7 5)-5/8+7/8 6)-1/6+1 7)5/12-1/12 8)7/15-11/15 9)5/16-1/6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -1/8 2) 1/9 3)-1/2 4)-1/7 5)1/4 6)5/6 7)1/3 8)-4/15 9)7/48
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