Помогите найти дополнение. стрелкой обозначь от какого слова ты задаешь вопрос к ??ополнению. Все дни, от рассвета до темноты, мы проводили на берегах бесчисленных протоков и озер. Там мы ловили рыбу и разводили костры в прибре...
Русский язык
Помогите найти дополнение. стрелкой обозначь от какого слова ты задаешь вопрос к ??ополнению. Все дни, от рассвета до темноты, мы проводили на берегах бесчисленных протоков и озер. Там мы ловили рыбу и разводили костры в прибрежных зарослях.
Ответ(ы):
Гость:
Проводили ->дни (дополнение ), берегах -> протоков (дополнение), берегах -> озер (дополнение), ловили -> рыбу( дополнение), разводили -> костры (дополнение) Вроде бы так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите написать сочинение на тему какого человека я могу назвать красивым даю 65 баллов но только помогите и не пишите ерунды я вас умоляю помогите
Математика