Помогите найти дополнение. стрелкой обозначь от какого слова ты задаешь вопрос к ??ополнению. Все дни, от рассвета до темноты, мы проводили на берегах бесчисленных протоков и озер. Там мы ловили рыбу и разводили костры в прибре...

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Помогите найти дополнение. стрелкой обозначь от какого слова ты задаешь вопрос к ??ополнению. Все дни, от рассвета до темноты, мы проводили на берегах бесчисленных протоков и озер. Там мы ловили рыбу и разводили костры в прибрежных зарослях.

Автор: Гость