Помогите найти ошибку!!Срочно!Задание на фото!Номер пятый!Подскажите пожалуйста,что в решении задачи не так?Где недочет,просто в ответах в конце учебника должно получиться 1340кДЖ,а у меня не выходит на этот ответов.Помогите,чт...
Физика
Помогите найти ошибку!!Срочно!Задание на фото!Номер пятый!Подскажите пожалуйста,что в решении задачи не так?Где недочет,просто в ответах в конце учебника должно получиться 1340кДЖ,а у меня не выходит на этот ответов.Помогите,что не так?!Учебник по физике Перышкин, 8 класс.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты Q1 в степень не возводи а просто добавь к 5 ещё 5 ноликов и сложи это получиться 1340 кдж
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