Помогите найти ошибку!!Срочно!Задание на фото!Номер пятый!Подскажите пожалуйста,что в решении задачи не так?Где недочет,просто в ответах в конце учебника должно получиться 1340кДЖ,а у меня не выходит на этот ответов.Помогите,чт...

Физика

Помогите найти ошибку!!Срочно!Задание на фото!Номер пятый!Подскажите пожалуйста,что в решении задачи не так?Где недочет,просто в ответах в конце учебника должно получиться 1340кДЖ,а у меня не выходит на этот ответов.Помогите,что не так?!Учебник по физике Перышкин, 8 класс.

Автор: Гость