Помогите найти ответы на Тест русский язык 11 класс .Конкурс кириллица первый вопр??с ,найдите слово,в котором ударение падает на второй слог а)банты Б)диспансер и т.д
Русский язык
Помогите найти ответы на Тест русский язык 11 класс .Конкурс кириллица первый вопр??с ,найдите слово,в котором ударение падает на второй слог а)банты Б)диспансер и т.д
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дис ПАН сер в этом слове ударение падает на второй слог
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