Помогите найти ответы на Тест русский язык 11 класс .Конкурс кириллица первый вопр??с ,найдите слово,в котором ударение падает на второй слог а)банты Б)диспансер и т.д

Русский язык

Помогите найти ответы на Тест русский язык 11 класс .Конкурс кириллица первый вопр??с ,найдите слово,в котором ударение падает на второй слог а)банты Б)диспансер и т.д

Автор: Гость