Помогите найти площадь желтой и синий фигуры
Математика
Помогите найти площадь желтой и синий фигуры
Ответ(ы):
Гость:
3*3=9 4*4:2=8 8+9=17см-у жёлтой фигуры 4*2=8 2*2=4 5*2=10 (5-2)*2=6 8+4+10+6=28м-у синей фигуры
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Какие игры можно провести в классе физкультуры? Догонялки и прятки нельзя , 5 класс всё же) Инвентарь: мячи , скакалки , класс 8 метров в длину.
Русский язык
Дополните предложения , используя составные союзы, так, чтобы они стали сложными. ??асставляя знаки препинания. 1. Река вышла из берегов и затопи...
Қазақ тiлi