ПОМОГИТЕ НАЙТИ ПРОИЗВОДНУЮ 1. y= sin4x * cos2x 2. y = e^9x + 8^x - en^x 3. y= lnx/1+x^2 4. y= 3arccos2x - 2arcsin4x 5. y= x^2/x^3+4 6. y = (x^5-x^2)*(2x+5) 7. y = e^cosx + e^5x 8. y = sin14x*e^11x 9. y = корень из 3x-...
Алгебра
ПОМОГИТЕ НАЙТИ ПРОИЗВОДНУЮ 1. y= sin4x * cos2x 2. y = e^9x + 8^x - en^x 3. y= lnx/1+x^2 4. y= 3arccos2x - 2arcsin4x 5. y= x^2/x^3+4 6. y = (x^5-x^2)*(2x+5) 7. y = e^cosx + e^5x 8. y = sin14x*e^11x 9. y = корень из 3x-x^2 10. y = arctg3x - arcctg6x 11. y = cos(3-8x)+sin(5x+2)
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