Помогите найти производную.Даю 25 б,за ответ с решением. 1)y=0,25x^4+x^2-4 2)y=(x^2-5x)(1-2√x) 3)y=2/√x 4)y=-2/cosx 5)y=sinx/x^2+3 6)y=(3x+1)ctgx

Алгебра
Помогите найти производную.Даю 25 б,за ответ с решением. 1)y=0,25x^4+x^2-4 2)y=(x^2-5x)(1-2√x) 3)y=2/√x 4)y=-2/cosx 5)y=sinx/x^2+3 6)y=(3x+1)ctgx
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