Помогите найти значения выражения столбиком!!!(*это умножение) 42526:22*16-44+265*37= 33123:11+14530-12303:9=

Математика
Помогите найти значения выражения столбиком!!!(*это умножение) 42526:22*16-44+265*37= 33123:11+14530-12303:9=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пример №1 42526:22*16-44+265*37=40689 1) _42526⊥22       22      1933    _ 205      198       _72         66         _66           66            0 2) *1933         16    +11598      1933       30928 3) *265        37    +1855      795      9805 4) _30928            44       30884 5)+30884       9805      40689 Пример № 2 33132:11+14530-12303:9=16175 1)_33132⊥11      33        3012       _13         11          _22            22             0    2) _12303⊥9         9       1367       _33         27         _60           54           _63             63            0 3) +3012      14530       17542 4) _17542        1367        16175
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