Помогите найти значения выражения столбиком!!!(*это умножение) 42526:22*16-44+265*37= 33123:11+14530-12303:9=
Математика
Помогите найти значения выражения столбиком!!!(*это умножение) 42526:22*16-44+265*37= 33123:11+14530-12303:9=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пример №1 42526:22*16-44+265*37=40689 1) _42526⊥22 22 1933 _ 205 198 _72 66 _66 66 0 2) *1933 16 +11598 1933 30928 3) *265 37 +1855 795 9805 4) _30928 44 30884 5)+30884 9805 40689 Пример № 2 33132:11+14530-12303:9=16175 1)_33132⊥11 33 3012 _13 11 _22 22 0 2) _12303⊥9 9 1367 _33 27 _60 54 _63 63 0 3) +3012 14530 17542 4) _17542 1367 16175
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