Помогите напешите ответы 1)кожица листа:строение?,значение? 2)мягкость листа:строение?,значение? 3)жилка:строение?,значение?
Биология
Помогите напешите ответы 1)кожица листа:строение?,значение? 2)мягкость листа:строение?,значение? 3)жилка:строение?,значение?
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............,......,,,,,..,,,.,!,,,,,,.,,.,...,,,..,,.,,,,,,,,..,.,,..,,.,,.,,..,..,,..,,.,.!
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