Помогите написаиь сочинение : Мой любимый предмет физкультура
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Помогите написаиь сочинение : Мой любимый предмет физкультура
Ответ(ы):
Гость:
Я очень люблю урок физкультуры я каждый урок восхещаюсь им и хожу на этот урок даже когда у меня освобаждение . Мне нравится этот урок !!!
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