Помогите,написать 1 предложение с однородными членами предложения по этой схеме [ и О и О и О и О ], заранее спасибо. P.S. можно выписать из произведений

Русский язык

Помогите,написать 1 предложение с однородными членами предложения по этой схеме [ и О и О и О и О ], заранее спасибо. P.S. можно выписать из произведений

Автор: Гость