Помогите,написать 1 предложение с однородными членами предложения по этой схеме [ и О и О и О и О ], заранее спасибо. P.S. можно выписать из произведений
Русский язык
Помогите,написать 1 предложение с однородными членами предложения по этой схеме [ и О и О и О и О ], заранее спасибо. P.S. можно выписать из произведений
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Гость:
И мама, и папа, и бабушка, и я работали на даче.
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