Помогите написать историю по картинкам ехали два медведя на велосипеди один медв??дь слез и покатил велосипед на котором сидел другой медведь.это задание по русскому за 5 класс Рыбченкова,Александрова.

Гость: Гость:

Жили-были два брата медведя,дружные.У них не хватало запасов еды,и они решили их раздобыть.Неподалеку от них был велосипед,и им пришла в голову идея,поехать на нем в лес за ягодами,шишками и ягодами. Вот они вышли из берлоги , сели на велосипед и отправились в путь. Едут - едут , видят куст с ягодами,собрали они ягоды и положили в корзинку. Видят , неподалёку шишки есть,они давай шишки собирать. Дальше поехали,едут,и вдруг горка.Вдвоем на велосипеде ехать трудно,сказал медведь, да еще у другого медведя болела нога.Один медведь слез с велосиеда,и покатил другого,и вот когда они пробрались через гору,медведь сел на велосипед , и они поехали дальше за добычей запасов.