Помогите написать историю про приключения, от первого лица, на 100 слов, по этому пл??ну: ⚫Characters ⚫Place ⚫Time ⚫Event in order ⚫Climax event ⚫Feeling Это срочно!

Английский язык
Помогите написать историю про приключения, от первого лица, на 100 слов, по этому пл??ну: ⚫Characters ⚫Place ⚫Time ⚫Event in order ⚫Climax event ⚫Feeling Это срочно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну сделай по переводчику .......прсто щас напишу и что то не правильно будет!!!
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