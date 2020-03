Помогите написать короткий монолог на тему ПОЧЕМУ Я УЧУ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 5-7 предло??ений 5 класс можно на русском

Гость: Гость:

Изучать языки очень важно на сегодняшний день.Английский язык - это мировой язык, на котором говорят многие страны и народы.Некоторые учат английский язык для работы, а некоторые для своего интереса. Я знаю, что английский язык применяется в некоторых профессиях, связанных с языкознанием. Сегодня знание иностранного языка - это необходимая вещь, чтобы получить хорошую профессию. Чтобы быть известным общественным деятелем, нужно знать английский язык очень хорошо. В будущем я хочу стать дипломатом, для этого нужно знать английский язык и многие другие языки в совершенстве. It is important to learn languages to date. English is the world language, spoken by many people and countries. Some teach English for work, some for their own interest. I know that the English language is used in certain professions related to Linguistics in General. Today, knowledge of a foreign language is a necessary thing to get a good job. To be a well-known public figure, you have to know English very well. In the future I want to become a diplomat, to do this you need to know English and many other languages fluently.