Помогите написать план к сочинению! Срочно! Рассказ "Конь с розовой гривой" Викто??а Астафьева входит в сборник "Последний поклон". Автор глубоко и лирично повествует нам о Сибири через воспоминания ребёнка, Витьки Потылицына....

Литература
Помогите написать план к сочинению! Срочно! Рассказ "Конь с розовой гривой" Викто??а Астафьева входит в сборник "Последний поклон". Автор глубоко и лирично повествует нам о Сибири через воспоминания ребёнка, Витьки Потылицына. В них собственные истории писателя, его переживания и чувства. Мы открываем для себя быт и нравы, радости и трагедии сибирской глубинки. Каждый рассказ как человеческая жизнь, как накопление опыта, как урок нравственности. Витька - маленький человек перед непонятной и загадочной для него жизнью. Он постигает мир, радуясь и горюя, ошибаясь и исправляя ошибки. В рассказе "Конь с розовой гривой" он получает серьёзный урок правильного, нравственного поведения. Витька воспринимает окружающее по-детски наивно. Его крошечный мир - это забота и любовь бабушки, мягкость и ласковость дедушки, игры и забавы. Он живёт одним днём, нежными и трогательными чувствами и открытиями. Даже о нелепой и трагичной смерти матери Витька рассуждает словами взрослых, услышанными, но непонятыми, а вся жестокость потери притуплена этим детским восприятием, мудрой защищённостью ребёнка. Поэтому, урок, который преподаёт Витьке жизнь - это взаимоотношения окружающих людей. Соседи, семья Левонтия, - привлекательно-простой и свободный мир. Там детям всё разрешено, нет запретов, это - целое "племя" со своими законами выживания и общения. Витьке хочется быть там "своим", но общение с "левонтьевскими орлами" оборачивается ловушкой, в которую мальчик по наивности попадает. Витька начинает понимать, что не всяким советам нужно следовать и то, что кажется простым решением сегодня, завтра может обернуться сожалением и страхом. Обман больно отдается в сердце мальчика. Витька понимает, что все вокруг вправе его осудить. Он не только не сдержал слово, данное бабушке, но и заставил ее краснеть из-за его обмана. Для того чтобы ребенок запомнил эту историю как следует, бабушка и дает ему коня с розовой гривой. Ребенку и так стыдно, а тут еще этот чудесный пряничный конь. Конечно, после этого мальчик вряд ли станет обманывать не только бабушку, но и кого-то еще.
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1. Вступление 2. Главные герои 3. Взрослый мальчик 4. Левонтьевские ребятишки  а) Витя обманул бабушку 5.Вывод
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