Помогите написать программу на Pascal Из трехзначного числа X вычли его последнюю ц??фру. Когда результат разделили на 10, а к частному слева приписали последнюю цифру числа X. То получилось число N. По заданному N найти число...

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Помогите написать программу на Pascal Из трехзначного числа X вычли его последнюю ц??фру. Когда результат разделили на 10, а к частному слева приписали последнюю цифру числа X. То получилось число N. По заданному N найти число X (значение N вводится с клавиатуры, 10lt;=Nlt;=999 , и при этом число десятков в N не равно нулю).

Автор: Гость