Помогите написать программу на Pascal Из трехзначного числа X вычли его последнюю ц??фру. Когда результат разделили на 10, а к частному слева приписали последнюю цифру числа X. То получилось число N. По заданному N найти число...

Информатика
Помогите написать программу на Pascal Из трехзначного числа X вычли его последнюю ц??фру. Когда результат разделили на 10, а к частному слева приписали последнюю цифру числа X. То получилось число N. По заданному N найти число X (значение N вводится с клавиатуры, 10lt;=Nlt;=999 , и при этом число десятков в N не равно нулю).
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если было число ABC = X, то после деления на 10 стало AB, а после приписывания слева CAB = N. Для получения из N числа X просто переставляем первую цифру в конец. var   N: integer; begin   readln(N);   write(10 * (N mod 100) + (N div 100)) end.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
РЕШИТЕ 291 НОМЕР СРОЧНОООО
Ответить
История
Как звали первого патриарха московского и всея руси
Ответить
Информатика
Концентетор в сети с ракетной коммутацией обрабатывает пакеты со средней длинной 1200бит. Допускаемая скорость передачи равна 2400бит/сек. Вычислит...
Ответить
Окружающий мир
Пример использования воды человеком в сельском хозяйстве
Ответить
Русский язык
1) В каком слове есть только твёрдые согласные? А)водит Б)пашешь В)верит Г)красит Д)смех 2) В каком слове количество букв и звуков со...
Ответить