Помогите написать программу на Паскале,пожалуйста На производство 1 кв. метра ткани затрачивают 15 минут. Определить количество ткани (длина в метрах), выпущенное за Т часов при ширине полотна m.
Информатика
Помогите написать программу на Паскале,пожалуйста На производство 1 кв. метра ткани затрачивают 15 минут. Определить количество ткани (длина в метрах), выпущенное за Т часов при ширине полотна m.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Const mt=15; var t,m,d:real; begin write('Введите время работы в часах и ширину полотна в метрах '); readln(t,m); d:= 1/m; //Длина кв метра при ширине m t:=t*60; //время в минутах writeln('Длина произведенной ткани ', t/mt*d:0:2,' метра'); end. Тестовое решение: Введите время работы в часах и ширину полотна в метрах 8 0.75 Длина произведенной ткани 42.67 метра
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