Помогите написать прогу:3 Сделать в С++ Заданы массивы действительных чисел а1,а2,…,а20 и b1,b2,…,b30. Пере-нести в массив С те элементы массива В, которые встречаются в масси-ве А, удалив их и из массива А, и из массива В.

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Помогите написать прогу:3 Сделать в С++ Заданы массивы действительных чисел а1,а2,…,а20 и b1,b2,…,b30. Пере-нести в массив С те элементы массива В, которые встречаются в масси-ве А, удалив их и из массива А, и из массива В.

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