Помогите написать слова в степени сравнения прилагательных:dirty, little, cold, famous. нужно поставить в степень сравнения
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Помогите написать слова в степени сравнения прилагательных:dirty, little, cold, famous. нужно поставить в степень сравнения
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Гость:
Dirtier,littler,colder,famouser
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