Помогите написать соченение на тему(Природа в стихотворении"Зеленый шум" Или (Победа добра и любви в стихотвр."Зеленый шум" Срочно!

Литература

Помогите написать соченение на тему(Природа в стихотворении"Зеленый шум" Или (Победа добра и любви в стихотвр."Зеленый шум" Срочно!

Автор: Гость