Помогите написать соченение на тему(Природа в стихотворении"Зеленый шум" Или (Победа добра и любви в стихотвр."Зеленый шум" Срочно!

Литература
Помогите написать соченение на тему(Природа в стихотворении"Зеленый шум" Или (Победа добра и любви в стихотвр."Зеленый шум" Срочно!
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