Помогите написать сочинение на тему "как прошел мой новый год" в голову ничего не лезет((

Гость: Гость:

Вечером в большом круге моей семьи,мы вспоминали что было в 2014 году хорошего и смешного,начала рассказывать мама :-"(придумаешь".Затем мой папа начал рассказывать:-"--".И так в конце круга мой брат/сестра/тетя/дядя вспомнили мою смешную историю:-"---".Я сидела и смеялась над тем что было совсем недавно. Вот мы и дождались бой курантов,мы все пожелали (придумай) В эту ночь Нового года мы быстро побежали взрывать салюты,в моих руках выстреливали яркие огоньки.Вся наша семья была рада Новому Году.