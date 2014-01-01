Помогите написать сочинение на тему "как прошел мой новый год" в голову ничего не лезет((
Литература
Помогите написать сочинение на тему "как прошел мой новый год" в голову ничего не лезет((
Ответ(ы):
Гость:
Вечером в большом круге моей семьи,мы вспоминали что было в 2014 году хорошего и смешного,начала рассказывать мама :-"(придумаешь".Затем мой папа начал рассказывать:-"--".И так в конце круга мой брат/сестра/тетя/дядя вспомнили мою смешную историю:-"---".Я сидела и смеялась над тем что было совсем недавно. Вот мы и дождались бой курантов,мы все пожелали (придумай) В эту ночь Нового года мы быстро побежали взрывать салюты,в моих руках выстреливали яркие огоньки.Вся наша семья была рада Новому Году.
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