Помогите написать сочинение на тему: страница моего личного дневника........ короткий....... пожааалуйста... завтра сдавать:(:(♡♡♡
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Помогите написать сочинение на тему: страница моего личного дневника........ короткий....... пожааалуйста... завтра сдавать:(:(♡♡♡
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой личный дневник.Я веду свой личный дневник. Мне очень нравиться делать записи и прочитывать их. Дневник я оформляю красивыми рисунками и смайликами ,наклейками.Записи я делаю ежедневно.Это мое личное пространство и в нем я рассуждаю на многие темы. С ним я делюсь самым сокровенным.Дневник помогает мне не забывать некоторые детали из ситуаций. Это моё увлечение и мне это нравится.написала мега коротко, порправишь сама
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