Помогите написать сочинение Например я живу на третьем этаже у меня из окна видна площадка на которой играют маленькие дети около моего подъезда растут замечательные цветы Опиши их небо тоже Опиши деревья тоже опишите пж пж сро...
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Помогите написать сочинение Например я живу на третьем этаже у меня из окна видна площадка на которой играют маленькие дети около моего подъезда растут замечательные цветы Опиши их небо тоже Опиши деревья тоже опишите пж пж срочно надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я живу на третьем этаже в девятиэтажном доме. Мои окна выходит на детскую площадку,где часто с утра до вечера играют дети.Они качаются на качелях,строят замки из песка и катаются на горках. Мама и соседи возле дома,сажают красивые цветы в клумбы,а я разрисовываю горшки красками. Окно в моей комнате выходит на теневую сторону.Там расположены высокие деревья. Им не хватает солнца,поэтому они тёмные и чуть вялые.Когда приходит осень,листья желтеют и опадают, и некоторые лучи пробираются в мою комнату. Мне очень нравится такое время!
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