Помогите написать сочинение Например я живу на третьем этаже у меня из окна видна площадка на которой играют маленькие дети около моего подъезда растут замечательные цветы Опиши их небо тоже Опиши деревья тоже опишите пж пж сро...

Гость: Гость:

Я живу на третьем этаже в девятиэтажном доме. Мои окна выходит на детскую площадку,где часто с утра до вечера играют дети.Они качаются на качелях,строят замки из песка и катаются на горках. Мама и соседи возле дома,сажают красивые цветы в клумбы,а я разрисовываю горшки красками. Окно в моей комнате выходит на теневую сторону.Там расположены высокие деревья. Им не хватает солнца,поэтому они тёмные и чуть вялые.Когда приходит осень,листья желтеют и опадают, и некоторые лучи пробираются в мою комнату. Мне очень нравится такое время!