Помогите написать сочинение "недоросль" фонвизин на тему"почему измениломь повед??ние простаковой, когда приехал стародум"(действие4)

Гость: Гость:

Ключевой момент произведения – приезд Стародума из Москвы. Простаковы старались показать обходительное отношение к богатому гостю только из-за своих целей. Софьюшка долго беседовала со своим дядей в комнате и сказала, что ей нравится Милон, что служит неподалеку. Стародум, в спою очередь, вес из Москвы новость о том, что хотел бы представить своей племяннице достойного жениха, имя которого совпало со здешним солдатом. К счастью, это оказался один и тот же человек. Известие о приезде Стародума в Москву вызывает настоящую панику в доме Простаковой, которая понимает, что теперь придется расстаться с доходами от имения. С другой стороны, Софья — девушка на выданье, и у нее есть возлюбленный (Милон) , которому она обещала руку и сердце, однако Простакова прочит ей в мужья своего брата Скотинина. Из письма Стародума Простакова и Скотинин узнают, что Софья — наследница дядиных 10 000 рублей; и теперь к ней сватается еще и Митрофан, поощряемый к женитьбе матерью, Простаковой. Скотинин и Митрофан не любят Софью, а она не любит их, откровенно презирая и смея