Помогите написать сочинение "недоросль" фонвизин на тему"почему измениломь повед??ние простаковой, когда приехал стародум"(действие4)

Литература
Помогите написать сочинение "недоросль" фонвизин на тему"почему измениломь повед??ние простаковой, когда приехал стародум"(действие4)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ключевой момент произведения – приезд Стародума из Москвы. Простаковы старались показать обходительное отношение к богатому гостю только из-за своих целей. Софьюшка долго беседовала со своим дядей в комнате и сказала, что ей нравится Милон, что служит неподалеку. Стародум, в спою очередь, вес из Москвы новость о том, что хотел бы представить своей племяннице достойного жениха, имя которого совпало со здешним солдатом. К счастью, это оказался один и тот же человек. Известие о приезде Стародума в Москву вызывает настоящую панику в доме Простаковой, которая понимает, что теперь придется расстаться с доходами от имения. С другой стороны, Софья — девушка на выданье, и у нее есть возлюбленный (Милон) , которому она обещала руку и сердце, однако Простакова прочит ей в мужья своего брата Скотинина. Из письма Стародума Простакова и Скотинин узнают, что Софья — наследница дядиных 10 000 рублей; и теперь к ней сватается еще и Митрофан, поощряемый к женитьбе матерью, Простаковой. Скотинин и Митрофан не любят Софью, а она не любит их, откровенно презирая и смея
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Время сложения союза племён гуннов. имя основателя гуннов. хозяйство гуннов.
Ответить
Математика
На сколько больше значение выражения 3035 умножить на 10 плюс два выражения 3035 умнож??ть на 2
Ответить
Английский язык
Номер 12 помогите пожалуйста!!!!
Ответить
Математика
Из двух сёл одновременно вышли два пешехода и встретились через1,5 ч на растояние между сёлами 12,3км скорость одрого пешихода 4,4км/чнайдите скор ...
Ответить
Литература
Помогите составить сочинение на тему: "Образ властного помещика К. П. Троекурова". По повести " Дубровский". ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!
Ответить