Помогите написать сочинение о морской свинки описывая её как она спит как она ест как она играет и.т.д
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Помогите написать сочинение о морской свинки описывая её как она спит как она ест как она играет и.т.д
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня есть морская свинка . Его зовут Валера . Он очень любит есть и спать. Ещё он любит играть с игрушками.
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