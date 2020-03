Помогите написать сочинение по английскому на тему ,,Что я бы взяла собой на необи??аемый остров ?,, 10 предложений

Гость: Гость:

Я бы взяла с собой на необитаемый остров-карту,компас,еду,палатку,спички и аптечку.Компас, что бы знать куда идти. Еду и воду, чтобы не умереть. Палатку,что бы можно было в ней жить. Спички, чтобы разжечь костёр. И аптечку при ранениях. Most likely I'll take on a desert island - map, compass, food, tent, matches and a first aid kit. Map, to know where I am. Compass, to know where to go. Food and water not to die. The tent that I was to live in it. A match to light the fire. And first aid kit in case of injuries.