Помогите написать сочинение по английскому на тему ,,Что я бы взяла собой на необи??аемый остров ?,, 10 предложений
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Помогите написать сочинение по английскому на тему ,,Что я бы взяла собой на необи??аемый остров ?,, 10 предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я бы взяла с собой на необитаемый остров-карту,компас,еду,палатку,спички и аптечку.Компас, что бы знать куда идти. Еду и воду, чтобы не умереть. Палатку,что бы можно было в ней жить. Спички, чтобы разжечь костёр. И аптечку при ранениях. Most likely I'll take on a desert island - map, compass, food, tent, matches and a first aid kit. Map, to know where I am. Compass, to know where to go. Food and water not to die. The tent that I was to live in it. A match to light the fire. And first aid kit in case of injuries.
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