Помогите написать сочинение по теме: репортаж с хоккейного матча Хелп Завтра сдать нужно, заранее спасибо
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Помогите написать сочинение по теме: репортаж с хоккейного матча Хелп Завтра сдать нужно, заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня 23 марта и проходит товарищеский матч по хоккею. Я его представляю так: Полная трибуна,болельщики,радость!!! Это так классно! Я же мальчик)) Кто-то комментирует матч. Ну а в конце берут интервью у лучшего хоккеиста. Если бы это был я.... Он говорит репортеру : Чтобы стать таким как я, нужно трудиться и стараться. Вот так я представляю себе репортаж с этого матча). Я мечтаю сходить хоть на один матч.
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