Помогите написать сочинение-рассуждение по тексту. Текст "Есть у меня внучка.Од??ажды она говорит: –У Веры в субботу день рождение. Она пригласила меня в гости. Нужно подарить ей какой-нибудь подарок. Что бы ей подарить Ма...
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Помогите написать сочинение-рассуждение по тексту. Текст "Есть у меня внучка.Од??ажды она говорит: –У Веры в субботу день рождение. Она пригласила меня в гости. Нужно подарить ей какой-нибудь подарок. Что бы ей подарить Мама начала давать советы,но тут в разговор вмешался я: – А у моих друзей в детстве был написанный закон: в дни рождения дарить только то, что сделано своими руками. –Ну, знаешь, дедушка! В нашем классе скажут, что я жадная и что я плохая подруга, – сказала внучка." Напишите, кто, по вашему, прав – дедушка или внучка. Озоглавьте сочинение, составьте план. Своё мнение попытайтесь убедительно доказать. Доказательства начинайте с красной строки. Используйте в сочинении, если потребуется, синонимы( будут ниже). Подчеркните в своём сочинение местоимения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да,возможно весь класс скажет,что ты плохая и жадная подруга. Это не важно! Важно то тепло которое будет нести твой подарок и слова которые ты ей скажешь. Подарок врученный с добрыми словами будет согревать в трудные дни. А купить и подарить можно и чужому человеку,просто отдать без смысла и тепла. В жизни не всё "дашь на дашь", в жизни не всё покупается и продаётся,есть забота от души,подарок в память о дружбе и доброте,вот подарок сделанный своими руками,книга подписанная с добрым пожеланием,торт испеченный самой и есть доказательство заботы и любви о человек.
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