ПОМОГИТЕ)))написать вред и пользы Диффузии )))срочно надо!)
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ПОМОГИТЕ)))написать вред и пользы Диффузии )))срочно надо!)
Ответ(ы):
Гость:
Насчет вреда, могу сказать одно: "При чихании человека, бактерии вместе с воздухом, распространяются по всей территории комнаты, или прочей замкнутой среды." а насчет пользы, могу сказать, "при неприятном запахе стоящем в квартире, можно побрызгать освежителем для воздуха, и он в считанные минуты устранит этот запах"
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