Помогите написать все словосочетания,указать падежи прилаг. в предлож: У меня зак??ужилась голова и я вышла на воздух.спасибо)
Русский язык
Помогите написать все словосочетания,указать падежи прилаг. в предлож: У меня зак??ужилась голова и я вышла на воздух.спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закружилась у (кого?)меня -р.п. вышла на (кого?что?)воздух -в.п.
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