Помогите написать все словосочетания,указать падежи прилаг. в предлож: У меня зак??ужилась голова и я вышла на воздух.спасибо)

Русский язык

Помогите написать все словосочетания,указать падежи прилаг. в предлож: У меня зак??ужилась голова и я вышла на воздух.спасибо)

Автор: Гость