Помогите написать 10 предложении о природе."Что можно делать в лесу, что нельзя ?????

сейчас наступает весна и многие из нас отправятся в лес,так давайте соблюдать следующие правила.Не топтать цветы.Не рвать большие охапки цветов.Не ломать ветки деревьев.Не шуметь.Не трогать птенцов,маленьких зверьков.Не разорять муравейников.НЕ ловить птиц,зверей,тем более не тащить тх домой.Не рвать цветов,которые занесены в К расную книгу.Не разжигать больших костров,не ломать деревья для костра,использовать сухие деревья,валежник .Уходя из леса потушить костер и убрать за собой мусор.