Помогите написать 10 предложений о маме!!!
Разное
Помогите написать 10 предложений о маме!!!
Ответ(ы):
Гость:
Без мамы небыло бы нечего.Мама может помочь в любую минуту,и некогда не подведёт.Мама готовит еду.А когда ей грустно нам тоже грустно.Мама похвалит если я получу 5.Мама святой человек!Я её очень сильно люблю и я незнаю чтобы я делал без мамы.Маму должны любить все а кто не любит тому горе.Я ей помогу в любую минуту.И в любую секунду!!
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