Помогите написать анализ сцены"Оставление Москвы" в романе"Война и мир"

Общеизвестно высказывание Л.Н. Толстого о том, что в произведении «надо любить... главную, основную мысль». Писатель утверждал, что «...в «Войне и мире» больше всего он «любил мысль народную...». Эта «народная мысль» глубже и ярче всего проявилась в изображении Отечественной войны 1812 года, сплотившей всю русскую нацию ради одной цели – спасти свою страну от французских захватчиков. В названии романа слово «война» стоит на первом месте – тем самым Толстой подчеркивает, что победа в Отечественной войне 1812 года на многие десятилетия определила не только судьбу России, но и всей Европы. Возникал естественный вопрос: почему исход событий был именно таким? События первого тома «Войны и мира» напрямую как будто не связаны с будущей Отечественной войной, но в событиях 1805-1807 годов Толстой выделяет два ключевых, на его взгляд, сражения. В битве при Шенграбене небольшой отряд Багратиона неожиданно одерживает победу над противником, намного превосходящим его. И наоборот, в Аустерлицком сражении огромная союзническая армия терпит сокрушительное поражение от значительно меньшей армии Наполеона. Причину этих событий Толстой объясняет тем, что в солдата гонит в бой палка капрала, но на поле боя палка становится не страшна, а поведение солдата определяет что-то другое. Толстой называет это духом армии. Поражение в Шенграбенском сражении привело бы к гибели всей армии Кутузова, и солдаты знали это. Цель Аустерлицкого сражения была солдатам непонятна, и сложить голову за тысячу верст от дома никому не хотелось. Таким образом, изображение войны 1805 - 1807 годов должно было подготовить читателя к мысли о том, что исход исторических событий зависит не от воли императоров или таланта полководцев, а от духа народа. Отечественная война 1812 года носила всенародный характер. Во время войны произошло объединение нации - все были охвачены единым патриотическим чувством, достигшим своего высшего проявления в массовом героизме народа. Толстой неоднократно проводит мысль о том, что новые победы в Отечественной войне были одержаны тогда, когда «поднялась дубина народной войны». Именно в этом ключе изображает писатель и сдачу Смоленска, и многочисленные эпизоды Бородинского сражения, и действия партизан, и горящую Москву, и многое другое. Оставление Москвы ее жителями - яркое проявление патриотизма русских людей, событие, по мнению Толстого, более важное, чем отступление русских войск от Москвы. Это акт гражданского самосознания москвичей: они идут на любые жертвы, не желая быть под властью Наполеона. Не только в Москве, но и во всех русских городах жители покидали их, поджигали их, уничтожали свое имущество. С этим явлением наполеоновская армия столкнулась лишь на территории России - в других странах жители завоеванных городов оставались под властью французов и даже оказывали завоевателям торжественный прием. Толстой подчеркнул, что жители оставляли Москву стихийно. Их заставляло делать это чувство национальной гордости, а не патриотические «афишки» Растопчина. По-другому поступить они не могли, ведь «для русских людей не могло быть вопроса: хорошо ли, или дурно будет под управлением французов в Москве. Под управлением французов нельзя было быть: это было хуже всего». Важнейшая особенность войны 1812 г. - партизанское движение, которое Толстой называет «дубиной народной войны»: «…дубина народной войны поднялась со всею своею грозной и величественной силой и, не спрашивая ничьих вкусов и правил, с глупой простотой, но с целесообразностью, не разбирая ничего, поднималась, опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все нашествие». Народ бил противника «так же бессознательно, как бессознательно собаки загрызают забеглую бешеную собаку», уничтожая «Великую армию по частям». Толстой пишет о существовании множества самых разных партизанских отрядов («партий), у которых была единственная цель - изгнание французов с русской земли. Эти партии были совершенно различны. Были такие, которые перенимали все приемы армии - с пехотой, артиллерией, штабами, с удобствами жизни. Были казачьи, кавалерийские партии. Были партии мелкие, сборные, пешие и конные, были мужицкие и помещичьи. Был партия под руководством одного дьячка, взявшая «в месяц несколько сот пленных». Наконец, была партия старостихи Василисы, побившая сотни французов. Участники стихийной народной войны действовали интуитивно, не задумываясь об «общем ходе дел». Однако, подчеркивает Толстой, они поступали именно так, как требовала историческая необходимость. «И эти-то люди были самыми полезными деятелями того времени», - говорит писатель. Истинная цель народной войны была не в том, чтобы полностью уничтожить французскую армию, «забрать в плен всех французов» или «поймать Наполеона с маршалами и армией». Цель беспощадной «дубины народной войны», гвоздившей французов, была простой и понятной каждому русскому патриоту - «очистить свою землю от нашествия».