Помогите написать авторов античной литературы

Помогите написать авторов античной литературы

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Август,Августин,Авсоний,Аристотель,Асий,Арриан,Беросс,Гомер,Дий,Лавий,Критий,Платон,Пиндар,Солон,Солин,Флор,Херил,Ямвлих,Эпикур.
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