Помогите написать доклад на тему рождение новой религии

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Формулируя главный этический принцип, необходимый для обеспечения будущности человека, религии говорят почти дословно одно и то же. Вот как основные мировые религии формулируют главный этический принцип: Буддизм: "Не причиняй вред другим, так же как ты не хочешь, чтобы навредили тебе". Зороастризм: "Природа только тогда хороша, когда не делает другому того, что не хорошо для нее". Индуизм: "Суть всех добродетелей в том, чтобы обращаться с другими так же, как ты хотел бы, чтобы обращались с тобой". Ислам: "Никто не может считаться верующим, пока он не желает для своего брата того же, что желает для себя". Иудаизм: "Не делай ближнему своему того, что плохо для тебя. В этом весь закон, все остальное комментарии к нему". Конфуцианство: "Максимум доброты - это не делать другим того, что не желаешь себе". Христианство: "Поступайте с человеком так же, как вы хотите, чтобы он поступал с вами". Мы видим, что сердцевина всех мировых религий, именно религий, а не культов и сект, одна и та же. Это утверждение тех этических принципов, которые необходимы человеку для обеспечения его будущего. Все остальное - формирование тех или иных религиозных мифов, той или иной философии: напластование истории, воздействия цивилизаций, пришедшие еще из дорелигиозных времен.