Помогите написать домашнее задание по русскому языку. Найдите лишнее слово в каждой строчке? 1.Лепить,делить,купить,пилить. 2.Брить,кроить,варить,дарить. 3.Вечереть,свет ать,знобить,светить. 4.Покупать,лежать,обуть...
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Помогите написать домашнее задание по русскому языку. Найдите лишнее слово в каждой строчке? 1.Лепить,делить,купить,пилить. 2.Брить,кроить,варить,дарить. 3.Вечереть,свет ать,знобить,светить. 4.Покупать,лежать,обуть,любить. 5.Цвели,бегут,посмотри,пойдут.
Ответ(ы):
Гость:
1.купить 2.кроить 3.злобить 4.посмотри
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