Помогите написать характеристику Лероя Кливи Кто читал "Запах мыслей", тот поймет пожалуйста

Маленький почтовый корабль терпит крушение на неизведанной планете. Наблюдая за далеко не дружелюбными животными пилот вдруг замечает, что у них нет ни глаз, ни ушей. Оказывается они видят и слышат телепатически и совсем не прочь полакомиться мыслящим объектом. Пилоту нужно недолго продержаться, пока прилетят спасатели, но как заставить себя не думать? Наверное, никогда не перестану удивляться тому, какой захватывающий сюжет придумывает автор для своей очередной истории, какой он создает мир для места действия, тому, какую он рассказывает предысторию описываемых далее событий и каких он придумывает харизматичных и милых сердцу персонажей. Вот и в этом рассказе почтальон Кливи получился прямо на удивление. Он вызывает только симпатию, ну и конечно сопереживание. Невозможно без улыбки следить за всеми его злоключениями, но в то же время не может не вызвать как минимум уважения его мужество и такой стоизм и спокойствие в минуту опасности и надвигающейся катастрофы, и в момент перед взрывом корабля — любой другой на его месте предался бы безотчетной панике — и в совершенно нестандартной ситуации с зелеными животными без органов чувств на планете, где он высадился, чтобы дождаться спасения.