Помогите написать характеристику персонажей Софьи и Стародума из произведения Фонвизина "Недоросль"

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По сюжету комедии Стародум является дядей Софьи. Еще когда девушка была маленькой, ему пришлось уехать в Сибирь, где он честным путем нажил состояние, и теперь вернулся домой спокойно провести старость. В комедии Стародум является одним из главных героев и противопоставляется в пьесе, прежде всего, госпоже Простаковой. Стародум относится к Софье как ко взрослой сформировавшейся личности. Он заботится о ее будущем, выбирая в мужья ни грубого Скотинина или глупого Митрофана, а достойного, образованного и честного Милона. Беседуя с Софьей, он наставляет ее, объясняя как важно равноправие, уважение и дружба между супругами, к чему приводит непонимание и отстраненность в браке, тогда как Простакова даже не втолковывает Митрофану всю ответственность женитьбы, и юноша воспринимает ее как очередную забаву. Софья – сирота, которой приходится самой о себе заботится. Образ Софьи в «Недоросле» противопоставляется второму главному женскому образу пьесы – Простаковой. Девушка и помещица олицетворяют два диаметрально противоположных взгляда на роль женщины в семье и обществе. Для Софьи замужество является важным продуманным шагом, союзом двух любящих и уважающих друг друга людей, полностью состоявшихся и близких по духу личностей. Девушка давно любит Милона, хранит ему верность, пока юноша служит родине, честна и открыта перед ним. В замужестве для Софьи важны не материальные блага, а теплые отношения, благополучие и понимание. Образ Софьи является новаторским для русской литературы, так как воплощает в себе новые, просветительские взгляды на роль женщины в обществе. В произведении она выступает носителем истинной мудрости, доброты, честности, сердечности и человеческого тепла. Перед читателем предстает не крестьянка или куховарка, а образованная, имеющая собственные взгляды и мнение девушка. Сравнительная характеристика Софьи в «Недоросле» дает понять, что в ее образе Фонвизин изобразил собственный идеал обновленной, просвещенной, гармоничной личности просвещения.