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Помогите написать кластер про Родину
Помогите написать кластер про Родину
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1. Мать 2. Даёт жизнь, заботиться 3. Родная, близкая, прекрасная. 4. Без Родины не жизнь! 5.Любовь.
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